Fenerbahçe Opet, KGHM BC Polkowice'yi Ağırlıyor

Fenerbahçe Opet'in Zorlu Mücadelesi
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son haftasında yarın KGHM BC Polkowice'yi konuk etmeye hazırlanıyor.
Müsabaka Detayları
Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu kritik karşılaşma, 19.00 Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice, gruptaki mücadelelerde 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 3. sırada yer almakta. Bu sezon yeni formatta oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde toplam 16 takım 4 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, ikinci tura geçiş yaparken, son sırada kalan takımlar FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
KGHM BC Polkowice'nin Durumu
Yeni Organizasyon Formatı
Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice, gruptaki mücadelelerde 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 3. sırada yer almakta.
Bu sezon yeni formatta oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde toplam 16 takım 4 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, ikinci tura geçiş yaparken, son sırada kalan takımlar FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.