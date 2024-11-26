Fenerbahçe Opet, KGHM BC Polkowice'yi Ağırlıyor

Fenerbahçe Opet'in Zorlu Mücadelesi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son haftasında yarın KGHM BC Polkowice'yi konuk etmeye hazırlanıyor.

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