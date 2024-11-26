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Fenerbahçe Opet, KGHM BC Polkowice'yi Ağırlıyor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde KGHM BC Polkowice'yi konuk edecek.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 09:34
Fenerbahçe Opet, KGHM BC Polkowice'yi Ağırlıyor

Fenerbahçe Opet'in Zorlu Mücadelesi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son haftasında yarın KGHM BC Polkowice'yi konuk etmeye hazırlanıyor.

Müsabaka Detayları

Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu kritik karşılaşma, 19.00

KGHM BC Polkowice'nin Durumu

Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice, gruptaki mücadelelerde 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 3. sırada yer almakta.

Yeni Organizasyon Formatı

Bu sezon yeni formatta oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde toplam 16 takım 4 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, ikinci tura geçiş yaparken, son sırada kalan takımlar FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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