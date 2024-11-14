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Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u Farkla Geçti

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri'yi 89-57 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:39
Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u Farkla Geçti

Fenerbahçe Opet Deplasmanda Galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında, Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Maç, Kayseri'de oynandı.

Maç Sonucu: 89-57

Fenerbahçe Opet, gösterdiği üstün performansla Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-57 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç, ligdeki iddiasını güçlendiren bir galibiyet olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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