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Fenerbahçe Opet, Namağlup Unvanını Koruma Hedefinde

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, namağlup unvanını sürdürmek için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 21:51
Fenerbahçe Opet, Namağlup Unvanını Koruma Hedefinde

Fenerbahçe Opet, Namağlup Unvanını Koruma Hedefinde

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Sevgi Uzun, ekibinin namağlup unvanını tüm kulvarlarda sürdürme kararlılığını vurguladı. Takım, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 65-61'lik skorla mağlup ederek ligdeki 13. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü.

Zorlu Deplasmandan Mutlu Dönüş

Maç sonrasında açıklamada bulunan Sevgi Uzun, "Zor deplasmandan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz," dedi. 27 yaşındaki skorer oyun kurucu, "Buraya çok zorlu bir süreçten geçerek geldik. Karşı takımı tebrik ediyorum. Kendi takımımla gurur duyuyorum, teknik heyet ve oyuncularla da gurur duyuyorum. Çok güzel mücadele ettik. Seyir keyfi yüksek olan bir maçtı." ifadesini kullandı.

İlerisi İçin Umut Verici Açıklamalar

Sevgi Uzun, “Tüm kulvarlarda namağlup sezonuna devam ediyoruz. Sezon çok uzun ve önümüzde zorlu bir süreç var. Daha yeni ikinci yarı başlamışken, umarım namağlup devam ederiz ama çok zor maçlar bizi bekliyor. İnşallah oynayacağımız maçlardan galip ayrılıp bu namağlup seriyi sürdürebiliriz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray ile oynanan derbi maçında Sevgi Uzun, 12 sayı, 4 asist ve 5 ribaunt üreterek takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.

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