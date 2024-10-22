Fenerbahçe Opet Polonya'da KGHM ile Karşılaşacak

Fenerbahçe Opet Polonya'da

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, yarın FIBA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Polonya ekiplerinden KGHM ile deplasmanda karşılaşacak.

Maç Detayları

Müsabaka, Polkowice kentindeki Şehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Grup Durumu

İlk iki maçını kazanarak grupta lider konumda bulunan Fenerbahçe Opet, KGHM ile karşılaşacak. KGHM ise yaptığı müsabakalarda bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak averajla üçüncü sırada yer almakta.