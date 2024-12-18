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Fenerbahçe Opet, Umana Reyer'i 79-71 Geçerek İkinci Turu Tamamladı

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Umana Reyer'i 79-71 yenerek ikinci turda ikide iki yaptı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:26
Fenerbahçe Opet, Umana Reyer'i 79-71 Geçerek İkinci Turu Tamamladı

Fenerbahçe Opet, Umana Reyer’i Deplasmada Yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ikinci maçında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Umana Reyer takımını deplasmanda 79-71 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Karşılaşmanın Detayları

İtalya'nın Palasport Taliercio Salonu’nda gerçekleştirilen mücadelede, sarı-lacivertliler ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, soyunma odasına 40-29 galip girdi.

Üçüncü çeyrekten sonra final periyoduna 59-54 önde giren Fenerbahçe Opet, maçı 79-71'lik skorla kazanarak, turnuvada ikide iki yapmış oldu.

Önceki Maç

Fenerbahçe Opet, ikinci turdaki ilk maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 75-71 yenmişti. Bu sonuç, ekibin formunun yükseldiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe’nin bu başarısı, takımın hedefleri doğrultusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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