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Fenerbahçe Opet'in şaşırtan sponsoru! Sosyal medyanın dilindeki o isimden büyük atak

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Fenerbahçe Opet'in şaşırtan sponsoru! Sosyal medyanın dilindeki o isimden büyük atak
Sultan Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Opet'in bu seneki sponsoru sosyal medyanın bilindik isminden geldi. Dilan Polat Şirketler Grubu ile anlaşma yapılarak 2023-2023 sezonu boyunca maç taylarının arkasında yer alacak.

2015 senesinde Engin Polat ve Dilan Polat tarafından kurulan Dilan Polat Şirketler Grubunun kurulmasıyla beraber müşteri memnuniyeti devam etmektedir. Sosyal medyanın bilindik ismi Dilan Polat müjdeli haberi duyurdu.

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Dilan Polat Şirketler Grubu, Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunurken Dipomed markası ile 20'den fazla ülkeye cihaz ihracatı yapmaktadır. Ülkeye önemli döviz getirilerini sağlayan ve Dilan Polat Güzellik Merkezi ile 100'den fazla şubeye sahiptir.

2023-2024 Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet'in sponsorluğunu üstlenen Dilan Polat Şirketler Grubu oldu. 

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