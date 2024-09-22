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Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ünye'de oynanan karşılaşmada rakibini 5-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 17:43
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0 Mağlup Etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin Çarpıcı Zaferi

Türk futbolunun yükselen değeri olan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Petrol Ofisi, oynadığı etkileyici futbolla dikkat çekti. 3. hafta mücadelesinde, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü konuk eden sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 5-0'lık skorla kazanarak 3 puan elde etti.

Maçın Özeti: Fenerbahçe Hakimiyeti

Ünye Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen mücadelede, Fenerbahçe Petrol Ofisi hızlı başladı. Maçın hemen 2. dakikasında, Yağmur Uraz attığı golle takımı 1-0 öne geçirdi. 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Uraz, durumu 2-0’a götürdü.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıya da hızlı başladı. Ece Türkoğlu, 48. dakikada skoru 3-0 olarak belirledi. 55. dakikada ise Fredrica Torudzor'un şanssız bir şekilde kendi kalesine attığı golle fark 4’e yükseldi.

Maçın son noktası 83. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu golle karşılaşmayı 5-0 kazanarak farklı bir galibiyet elde etmiş oldu.

Önemli İsimler Maçı İzledi

Karşılaşmayı, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve birçok taraftar büyük bir heyecanla takip etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ünye Şehir Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Petrol Ofisi oyuncusu Regina Ibiang Otu (solda), bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ünye Şehir Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Petrol Ofisi oyuncusu Regina Ibiang Otu (solda), bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ünye Şehir Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Petrol Ofisi oyuncusu Regina Ibiang Otu (solda), bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ünye Şehir Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Petrol Ofisi oyuncusu Regina Ibiang Otu (solda), bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ünye Şehir Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Petrol Ofisi oyuncusu Regina Ibiang Otu (solda), bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ünye Şehir Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Petrol Ofisi oyuncusu Regina Ibiang Otu (solda), bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

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