Transfere bomba takımlardan biri olan Fenerbahçe, Rade Krunic'i transfer etmek için Milan ile anlaşma sağladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 7 milyon euroluk yeni teklif yaptı. Ancak Milan, bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdi. Milan, Krunic için 12-15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Krunic, Milan'dan ayrılmak istiyor

Haberde belirtildiğine göre, Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Rade Krunic, Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne iletti. Sarı lacivertli takım, oyuncu ile 3-3.5 milyon euro arasında bir ücret karşılığında anlaşma sağladı.