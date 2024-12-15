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Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 3-1 Geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 21:10
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 3-1 Geçti

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği RAMS Başakşehir karşısında 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın Dönüm Noktası

Maçın 59. dakikasında RAMS Başakşehir, eşitliği sağladı. Kemen, ceza sahası dışından Piatek'i topla buluşturdu. Piatek'in sağ çaprazdan yaptığı vuruş, kaleci Ertuğrul'un yanından filelere gitti ve skor 1-1 oldu.

Fenerbahçe'nin Cevabı Geçikmedi

63. dakikada Mert Müldür, sağ kanattan ceza sahasına bir ortahavalandırdı ancak savunmadan seken top Maximin'in önüne düştü. Onun gelişine vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

74. dakikada Fenerbahçe, yeniden öne geçti. Tadic, sağ kanatta topu alarak penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. En-Nesyri'nin uzak direğe yaptığı kafa vuruşu, kalecinin sağından ağlarla buluştu ve durumu 2-1'e getirdi.

Maç Sonucunu Belirleyen Gol

76. dakikada Başakşehir savunmasının uzun topunda, Becao topu uzaklaştırmak isterken Piatek’e kaptırdı. Piatek'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş az farkla yandan dışarı çıktı.

Son dakikada, 90. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Soldan kullanılan kornerde Kostic, kale sahası önüne ortayı yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşu yan direğe de çarpıp filelerle buluştu: 3-1.

Maç, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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