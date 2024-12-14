Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Ağır Kullanacak: Maç Öncesi Son Durum

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Konuk Ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak.

Fenerbahçe, geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puanla, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, son lig mücadelesinde Beşiktaş'a 1-0, UEFA Avrupa Ligi'nde ise İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de 4 Eksik

Yarınki RAMS Başakşehir maçı öncesinde Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor. Uzun süredir sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş da maça katılamayacak. Ayrıca, Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Alexander Djiku da takımda yer almayacak.

Samet Akaydin, Maçta Olmayacak

Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Samet Akaydin, teknik ekip kararıyla RAMS Başakşehir maçında sahada yer almayacak. Teknik direktör Jose Mourinho, oyuncusunu korumak adına bu kararı aldığını duyurdu.

Çağlar Söyüncü 11'e Dönüyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçıyla birlikte ilk 11'e dönecek. Sakatlığını atlattıktan sonra Athletic Bilbao maçının kadrosuna dahil edilen Çağlar, düne baba oldu ve oğlunun doğumu sonrası izin yapmadan sahada yer alacak. Djiku'nun cezalı, Samet Akaydin'ın ise teknik ekip kararıyla forma giyemeyecek olması nedeniyle savunmada Çağlar-Becao ikilisi görev alacak.