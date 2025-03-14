Fenerbahçe, Rangers'a Penaltı Atışlarında Yenilerek Avrupa'ya Veda Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 01:50
Fenerbahçe, Rangers'a Penaltı Atışlarında Yenilerek Avrupa'ya Veda Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya'nın Rangers takımına karşı karşıya geldi. Maç sonunda her iki takımın da normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere tamamlandı. Bunun üzerine skoru belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Fenerbahçe, penaltı atışlarında 3-2'lik skorla mağlup olarak, Avrupa defterini kapatmış oldu. Bu sonuçla, sarı-lacivertli ekip, mücadeleci bir performansa rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir heyecanla takip ettiği bu maç, futbolseverler için unutulmaz anlar yaşattı. Takım, gösterdiği çaba ve mücadele ile herkesin takdirini topladı.

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