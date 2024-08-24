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Fenerbahçe, Rize Deplasmanında Galibiyet Arayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 09:59
Fenerbahçe, Rize Deplasmanında Galibiyet Arayacak

Fenerbahçe, Rize'ye Çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, yarın akşam Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Maçın hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek.

Geçmiş Performans

Lige Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada Göztepe ile oynadığı maçta 1-1'lik sonuçla sahadan ayrılmıştı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Rize deplasmanında kayıpsız bir şekilde dönmeyi hedefliyor.

Fred Kadroya Dönüyor

Fenerbahçe'nin orta sahadaki tecrübeli oyuncusu Fred Rodrigues, uzun süren sakatlığının ardından takıma geri döndü. Teknik direktör Mourinho'nun tercihine bağlı olarak Fred'in Rizespor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Önemli Eksiklik

Rizespor maçı öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik oyuncu Mert Hakan Yandaş olacak. Geçtiğimiz sezondan kalan cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan, İrfan Can Eğribayat ise 3 maçlık cezasını Göztepe karşısında tamamladı.

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