Fenerbahçe Rodrigo Becao ile Anlaştı

Fenerbahçe Rodrigo Becao ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Udinese'ye 9 milyon Euro ödeyecek olan sarı-lacivertli takım, Becao ile dört yıllık anlaşma sağlayacak. Becao, Fenerbahçe'nin savunmanın bel kemiği olacak.