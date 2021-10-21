Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman? Fenerbahçe Antwerp Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB – Antwerp maçı şifresiz mi, muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi üçünü grup maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Dev maçı takip etmek isteyen futbol severler Fenerbahçe Royal Antwerp maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda sorularını gündeme getirdi.

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Royal Antwerp karşılaşması 21 Ekim Perşembe günü saat 19:45’te başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Rus hakem Sergei Ivanov düdük çalacak.

Karşılaşma UEFA maçlarının yayıncısı olan Exxenspor üzerinden canlı ve naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Antwerp:

Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Samuel, Sosa, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, BerishaButez, Bataille, Almeida, Dessoleil, De Laet, Verstraete, Yusuf, Benson, Gerkens, Fischer, Frey

Temsilcimizin rakibi Antwerp, İstanbul’a üç eksikle geldi. Belçika temsilcisi tecrübeli orta saha oyuncusu Radja Nainggolan’ın sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığını açıkladı.

Öte yandan Fenerbahçeli eski oyuncuları Frey ve Samatta bu karşılaşmanın maç kadrosunda yer alıyor.

Fenerbahçe’de ise sakatlıkları bulunan Mert Hakan ile Serdar Aziz’in yanı sıra Avrupa listesine adı yazılmayan Burak Kapacak, Serdar Dursun ve Crespo bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gruptaki ilk iki maçında 1 puan alan sarı kanarya bu maçı kazanarak puanını dörde çıkarmak istiyor. Fenerbahçe bu maçın ardından Antwerp ile deplasmanda da karşılaşacak. Sahasında oynanacak ilk maçı kazanmak isteyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 3 puanın alınması durumunda gruptan çıkma şansını arttıracak.