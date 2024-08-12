Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Group Aşamasına Ulaşmak için Lille ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Lille ile Önemli Bir Maça Çıkıyor
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Hakem ve Yardımcı Hakem Bilgileri
İspanyol hakem Jose Maria Sanchez, bu kritik maçı yönetecek. Sanchez'in yardımcı hakemlik görevini Inigo Prieto ve Juan Lopez üstlenecek. Maçta dördüncü hakem olarak ise Guillermo Cuadra görev alacak.
İlk Maç Sonucu ve Tur İhtimalleri
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarının önünde play-off turuna geçmek için kazanmak zorunda. Ekip, Lille karşısında farklı bir galibiyet alması durumunda bir üst tura geçecek. Eğer Lille galip gelir ya da maç berabere biterse, Fransız ekibi play-off’a yükselecek. Fenerbahçe'nin 1 farkla kazanması halinde ise maç uzatmalara gidecek ve eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarıyla turu geçecek taraf belirlenecek.
Bir Üst Tura Geçerse Karşılaşacağı Eşleşme
Eğer Fenerbahçe, Lille'i geçmeyi başarırsa, play-off turunda Slavia Prag ve Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu maçı 20 veya 21 Ağustos’ta başlaması bekleniyor, rövanş ise 27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe bu rakibini de geçerse, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.
UEFA Kadrosu ve Oyuncular
Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesindeki UEFA kadrosu aşağıdaki oyunculardan oluşmaktadır:
- Dominik Livakovic
- İrfan Can Eğribayat
- Ertuğrul Çetin
- Çağlar Söyüncü
- Alexander Djiku
- Mert Müldür
- Jayden Oosterwolde
- Rodrigo Becao
- İsmail Yüksek
- Ferdi Kadıoğlu
- Mert Hakan Yandaş
- Miha Zajc
- İrfan Can Kahveci
- Bartuğ Elmaz
- Rade Krunic
- Sebastian Szymanski
- Oğuz Aydın
- Edin Dzeko
- Dusan Tadic
- Bright Osayi-Samuel
- Cenk Tosun
- Allan Saint-Maximin
- Youssef En-Nesyri
Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.