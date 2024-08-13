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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne Uzatmalarda Veda Etti

Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:07
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne Uzatmalarda Veda Etti

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden Elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, 2-1 kaybettiği ilk maçın ardından, Fenerbahçe, Lille ile oynadığı rövanş karşılaşmasında normal süresi 1-0 galip tamamlamasına rağmen uzatmalar sonucunda 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Maçın Detayları

Ülker Stadı'nda gerçekleşen mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda rakip kalede birçok pozisyona girmesine rağmen bunları değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci yarıya baskılı başlayan takım, 82. dakikada Bright Osayi-Samuel'in etkili şutuyla direği geçemedi. Fenerbahçe, 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti, ancak kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma Süresinde Şok

Uzatmanın ilk bölümünde iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı. Fakat, Lille'in ikinci devrede 10 kişi kalmasıyla baskıyı artıran Fenerbahçe, VAR'dan gelen penaltı kararı ile 118. dakikada kalesinde golü gördü. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi ve Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

VAR Kararı ve Penaltı

Lille'in kazandığı penaltı, 115. dakikada VAR incelemesi neticesinde verildi. Ceza sahası dışından yapılan şutta Oosterwolde'ye çarpan top sonrası hakem, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunda Lille beraberliği yakaladı.

Fenerbahçe'nin Gol İstatistikleri

Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 1 olmak üzere 5 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların tamamında gol bulmayı başardı.

Jose Mourinho'nun Taktik Değişikliği

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, takımının gol atamaması üzerine çift santrafor formasyonuna geçti. 63. dakikada yaptığı iki değişiklik ile Bright Osayi-Samuel ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

Hakemden Seyircilere Uyarı

Maçın hakemi Jose Maria Sanchez, ikinci yarının başlarında seyircilere uyarı anonsu yaptırdı. Lille kalecisine tribünden yabancı madde isabet etmesinin ardından oyun yeniden başladı.

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