Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Samsunspor Karşılaşmasına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ile 20 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği deplasman maçı için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bugünkü Antrenman Detayları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde düzenlenen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Antrenmanın ardından futbolcular sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdiler.

Futbolcular, 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlar ile antrenmanı sonlandırdı. Antrenmanın sonunda ise bireysel çalışmalar yapıldı.

Gelecek Hazırlıklar

Fenerbahçe, 20 Ekim’deki karşılaşma öncesinde yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.