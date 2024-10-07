Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı. Önceki gün kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, ünlü teknik direktör José Mourinho yönetiminde yapıldı.

Antrenman Programı İçeriği

Antrenmanda futbolcular, öncelikle salonda core çalışmalarına katıldıktan sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın final kısmında ise çift kale maç gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Samsunspor karşılaşmasına hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.