Fenerbahçe, Samsunspor'u 1-0 önde kapattı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor ve Fenerbahçe maçı, ilk yarının ardından sarı-lacivertli takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Maçın 24. dakikasında Fenerbahçe, Kostic'in taç atışından sonra ceza sahasında yaşanan karambolde Tadic ile öne geçti. Tadic, güzel bir plase ile kaleci Okan Kocuk'u geçerek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

30. dakikada Samsunspor'dan Bola'nın sağ çaprazdan gönderdiği pasla ceza sahasına giren Holse'nin arka direğe yaptığı vuruş, kaleci Livakovic tarafından son anda kornere çıkarıldı.

38. dakikada Fenerbahçe, Tadic'in pası ile Mert Müldür'ün sert şutunu kaleci Okan Kocuk yine başarılı bir şekilde müdahale ederek kale çizgisi üzerinde bloke etti.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık avantajıyla sona erdi. Maçın ikinci yarısında takımların neler yapacağı merakla bekleniyor.