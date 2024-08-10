Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe Sezona 3 Puanla Merhaba Dedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 23:46
Fenerbahçe Sezona 3 Puanla Merhaba Dedi

Fenerbahçe, Sezona 3 Puanla Başladı

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Adana Demirspor'u konuk ederek, 1-0'lık galibiyetle sezonu 3 puanla açtı.

Mücadelede Dzeko Fark Yaratıyor

Ülker Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmaya baskılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sık sık duran oyun sebebiyle pozisyon bulmakta zorlandı. Edin Dzeko, 34. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getirdi ve ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci Yarıda Fırsatları Değerlendiremedi

İkinci yarıda pek çok pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, top hakimiyetini kaybetmedi. Rakibine ciddi bir fırsat vermeden maçı tamamlayan sarı-lacivertliler, sezonu galibiyetle tamamladı.

Dzeko'nun Açılışı

Fenerbahçe'nin Bosna-Hersekli golcüsü Edin Dzeko, sadece bu maçta değil, öncesinde Lugano ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de etkili performans sergileyerek takımının sezonun ilk golüne imza attı.

Saint-Maximin ile Başlangıç

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, ilk lig maçında Dzeko'ya asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Performansı ile beğeni toplayan Saint-Maximin, takım arkadaşlarını da golle buluşturarak etkileyici bir başlangıç yaptı.

Mourinho'dan Taktiksel Hamleler

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, 76. dakikada 3 oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etti. Osayi-Samuel-Mert Müldür, Edin Dzeko-En-Nesyri ve Saint-Maximin-Bartuğ Elmaz değişiklikleri ile kadroda revizyona gitti.

Ferdi Kadıoğlu'na Alkışlar

Millî futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 88. dakikada oyundan çıkarak Çağlar Söyüncü'ye yerini bıraktı ve taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Mourinho'nun İlk Kırmızı Kartı

Deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki ilk maçında hakeme itiraz nedeniyle 90+3. dakikada sarı kart gördü.

İLGİLİ HABERLER

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı