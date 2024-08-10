Fenerbahçe Sezona 3 Puanla Merhaba Dedi

Fenerbahçe, Sezona 3 Puanla Başladı

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Adana Demirspor'u konuk ederek, 1-0'lık galibiyetle sezonu 3 puanla açtı.

Mücadelede Dzeko Fark Yaratıyor

Ülker Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmaya baskılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sık sık duran oyun sebebiyle pozisyon bulmakta zorlandı. Edin Dzeko, 34. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getirdi ve ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci Yarıda Fırsatları Değerlendiremedi

İkinci yarıda pek çok pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, top hakimiyetini kaybetmedi. Rakibine ciddi bir fırsat vermeden maçı tamamlayan sarı-lacivertliler, sezonu galibiyetle tamamladı.

Dzeko'nun Açılışı

Fenerbahçe'nin Bosna-Hersekli golcüsü Edin Dzeko, sadece bu maçta değil, öncesinde Lugano ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de etkili performans sergileyerek takımının sezonun ilk golüne imza attı.

Saint-Maximin ile Başlangıç

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, ilk lig maçında Dzeko'ya asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Performansı ile beğeni toplayan Saint-Maximin, takım arkadaşlarını da golle buluşturarak etkileyici bir başlangıç yaptı.

Mourinho'dan Taktiksel Hamleler

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, 76. dakikada 3 oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etti. Osayi-Samuel-Mert Müldür, Edin Dzeko-En-Nesyri ve Saint-Maximin-Bartuğ Elmaz değişiklikleri ile kadroda revizyona gitti.

Ferdi Kadıoğlu'na Alkışlar

Millî futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 88. dakikada oyundan çıkarak Çağlar Söyüncü'ye yerini bıraktı ve taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Mourinho'nun İlk Kırmızı Kartı

Deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki ilk maçında hakeme itiraz nedeniyle 90+3. dakikada sarı kart gördü.