Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak olan Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için Fenerbahçe hazırlıklarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürüyor.
Antrenman Detayları
Bugün gerçekleştirilen idman, salonda yapılan çalışmalarla başladı. Takım, sahada çabukluk ve pas çalışmaları yaparak antrenmana devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Yenileme Çalışması
Öte yandan, Manchester United karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular, maç sonrası yenileme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Son Hazırlıklar
Fenerbahçe, yarınki antrenmanı ile 27 Ekim Pazar günü oynanacak olan Sipay Bodrum FK maçının final hazırlıklarını gerçekleştirecek.