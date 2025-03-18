Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına hızla başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Müsabakanın hazırlıkları, milli oyunculardan yoksun olarak yapıldı. İdman, salonda gerçekleştirilen core çalışması ile başlarken, futbolcular daha sonra sahada ısınma ve koordinasyon programları ile devam etti. Antrenman, pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçı ile tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.