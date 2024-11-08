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Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, 10 Kasım'da Sivasspor ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:49
Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Hazırlıkları Başladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın detaylarını paylaştı.

Çeşitli Antrenman Çalışmaları

Bugünkü antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. AZ Alkmaar ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de forma giyen futbolcular, aktif dinlenme programı uygularken, diğer oyuncular sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı.

Çift Kale Maç ile Tamamlandı

Antrenmanın son kısmında, futbolcular dar alanda çift kale maç gerçekleştirerek çalışmayı tamamladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Sivasspor maçına hazırlık süreçlerini sonlandıracak.

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