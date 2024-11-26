Fenerbahçe, Slavia Prag Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Slavia Prag ile Karşılaşma İçin Hazırlık Yapıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, bu önemli mücadele öncesindeki antrenmanlarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın başlangıcı, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla yapıldı.

Antrenman, iki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam ederken, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla da sona erdi. Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Çekya'nın başkenti Prag'a hareket edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.