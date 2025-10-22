Fenerbahçe, Stuttgart Maçı Öncesi Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı ve seans ısınma hareketleriyle başladı.

Kalecilerin ayrı çalıştığı idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Sakatlığı sona eren kaleci Ederson basına açık bölümde antrenmana katılmazken, Jhon Duran çalışmalarını bölümler halinde sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

