Fenerbahçe, Stuttgart Maçı Öncesi Hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart maçına hazırlanıp Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanı tamamladı; Ederson basına açık bölümde yer almadı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 17:02
Fenerbahçe, Stuttgart Maçı Öncesi Hazır

Fenerbahçe, Stuttgart Maçı Öncesi Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı ve seans ısınma hareketleriyle başladı.

Kalecilerin ayrı çalıştığı idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Sakatlığı sona eren kaleci Ederson basına açık bölümde antrenmana katılmazken, Jhon Duran çalışmalarını bölümler halinde sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu...

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana, Anderson Talisca (önde solda), Fred (sol 2), Mert Hakan Yandaş (sağ 4), Dorgeles Nene (sağda) ve Nelson Semedo da (sağ 3) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu...

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Efsanesi Kadir Özcan Kabri Başında Anıldı
2
Sakaryaspor, Keçiörengücü Maçı Öncesi Son Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Rıza Perçin: 'Antalya'nın Osimhen'i' Gueye yüzümüzü kara çıkarmadı
4
Samsunspor - Dinamo Kiev: UEFA Konferans Ligi 2. Hafta Hazırlıkları Tamam
5
Sinem Kökten Assen'de Avrupa Şampiyonu — Kadınlar 10 Topta Altın
6
Yakup Yüksel, Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başkanı Oldu
7
Beşiktaş, Trabzon'u 50-30 Yenerek Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi