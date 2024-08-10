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Fenerbahçe, Süper Lig'in İlk Hafta Maçında Adana Demirspor'u Yenerek Zaferle Başladı

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun açılış maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. İşte karşılaşmanın detayları.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 23:48
Fenerbahçe, Süper Lig'in İlk Hafta Maçında Adana Demirspor'u Yenerek Zaferle Başladı

Trendyol Süper Lig'de İlk Hafta Heyecanı

2024-25 sezonunun başlama düdüğüyle birlikte Trendyol Süper Lig'deki heyecan doruk noktasına ulaştı. Fenerbahçe, ilk hafta maçında Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek sahasında galibiyetle tanıştı.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 79. dakikasında, İsmail Yüksek'in orta sahada kaybettiği top sonrası gelişen pozisyonda, Yusuf Barasi'nin asistinde ceza sahası içindeki Alioui'nin sol çaprazdan yaptığı şut yan ağlarda kaldı.

Buna takiben 82. dakikada, Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışından yaptığı ortada arka direkte yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 85. dakikada ise, Tadic'in sol kanattan gönderdiği pasla topla buluşan En-Nesyri, kaleci Deniz Eren Dönmez'in başarılı müdahalesiyle gole ulaşamadı.

Son Anlar

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında, 90+1'de Fenerbahçe yarı sahasında Alioui’nin kullandığı serbest vuruş sonrasında Çağlar Söyüncü topu rakiplerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak bu sırada top Yusuf Barasi'nın önünde kaldı; onun penaltı noktası civarındaki vuruşu da üstten dışarı gitti.

Fenerbahçe, ilk haftadaki bu mücadeleden 1-0 galip ayrılarak sezon açılışını 3 puanla kutladı.

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