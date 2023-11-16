Fenerbahçe taraftarının ağzı kulaklarında: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Takımların ara transfer süreçleri hızlı başladı! Fenerbahçe bu ismi alacak! Tüm detaylar haberimizde.

Fenerbahçe taraftarının ağzı kulaklarında: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor
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Sarı lacivertliler takımlarına o yıldız ismi dahil edecek! Görüşmeler bitmek üzere! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE O İSMİ ALIYOR

Ara transfer dönemi hızla devam ediyor. Süper Lig 12. haftada Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe 0-0'lık beraberlik skoruyla geri döndü. Sarı lacivertli takım Galatasaray'a kaptırdığı liderliği geri aldı. Takımdaki Edin Dzeko performansıyla gözleri doldurmaya devam ederken Michy Batshuayi yedek kulübede kaldı. 

fenerbahçe transferleri gündemde

Bu sebeple Batshuayi'nin takımdan gitmesi bekleniyor. İsmin takımdan ayrılması ile ilgili iddialar sonrasında Timo Werner'in transferi de gündeme geldi. Chelsea ismi 53 milyon Euro'ya transfer etmişti ancak beklediği performansı göremeyerek 20 milyon Euro'ya Leipzig'e göndermişti. İsmin transferine Leipzig'in de onay verdiği ve sarı lacivertli takımla görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. Devre arasında yıldız ismin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

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