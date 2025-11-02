Fenerbahçe Taraftarları Tüpraş Stadı'na Hareket Etti

Beşiktaş derbisi öncesi Chobani Stadı'ndan coşkulu çıkış

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde, Fenerbahçe taraftarları Tüpraş Stadı'na doğru yola çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi Chobani Stadı'nda bir araya geldi ve organizasyon kapsamında İETT'ye ait otobüslerle Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Karşılaşmada yaklaşık bin 900 Fenerbahçe taraftarı, kendilerine ayrılan tribünde yer alacak. Derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

