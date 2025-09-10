Fenerbahçe, Tedesco ile Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümü basına açık yapıldı.

Tedesco'nun ilk mesajı

Antrenmanın başında basın mensuplarına selam veren Domenico Tedesco, İstanbul'a dün geldi ve maç gününe kadar Can Bartu Tesisleri'nde kalacağı bildirildi. Yardımcılarıyla sağlık kontrollerinden geçen Tedesco, futbolcular ve kulüp personeliyle ayrı ayrı toplantılar yaptı.

Teknik direktörün oyunculara aktardığı mesaj: "Birlik olacağız, hep birlikte başaracağız. Zaman içinde birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok. Bunu hemen yapmalıyız. Bir tane sabit ilk 11'imiz olmayacak. Bütün kadroyu kullanacağız. Herkese ihtiyacımız var."

Antrenman ve sakatlık gelişmeleri

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, topla istasyon çalışması ve açma-germe hareketleriyle devam etti. Antrenmanın kapalı bölümünde Trabzonspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Kerem Aktürkoğlu, milli takımdan döndükten sonra ağrıları nedeniyle tedavi programı kapsamında sahada yürüyüş yaptı ve ardından salona geçti. Tedavisi süren Semedo antrenmanda yer almadı; bu oyuncunun maçta yetiştirilmesinin planlandığı belirtildi. Mert Hakan Yandaş bireysel programına devam ederken, milli takımda sağ el tarak kemiği kırılan Sebastian Szymanski özel bandajla antrenmana katıldı. Tedavisine devam edilen Jhon Duran ise idmana katılmadı.

Maç bilgileri

Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakası, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

