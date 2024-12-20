Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: 'Zayıf Oyunculuk ve Hakem Sorunları'

Fenerbahçe'de Kayıp ve Eleştiriler

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, takımının sahada çok fazla top kaybettiğini ve bireysel hata oranlarının yüksek olduğunu vurguladı.

Hakem Konusuna Dikkat Çekti

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, “Bu maç genel anlamda zayıftı. Oyunun niteliğine bakarsak, devre arası ve sonrasında hakem için durum daha karmaşık hale geldi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sahadaki kararların farklı değerlendirilmesi ve hakemlerin tutumlarını eleştirerek, “Bu ülkede hakem olmak zor. Portekiz, İtalya, İngiltere ve İspanya'da çalıştım; böylesine bir durumla karşılaşmadım.” dedi.

Transfer Konuşmalarının Zamanı Değil

Mourinho, devre arasında yapılması planlanan transferlerle ilgili sorulan bir soruya ise, “Kötü bir sonuç sonrasında transfer konuşmak doğru değil.” yanıtını verdi. Zaman zaman takımların üst seviyede performans gösterememesi durumunda doğru yorum yapılan transferlerin memnuniyet yaratabileceğine dikkat çekti.

Gelecek Hedefler ve Turnuvalar

Fenerbahçe'nin sezonun geri kalanı için hedefleri hakkında da konuşan Mourinho, lig yarışının hala devam ettiğini belirtti: “Şansımız var ve lig yarışı henüz sona ermedi. Ayrıca kupaya katılma durumu da söz konusu. Bu konuda kulüp karar alırsa, burada da yer almak isterim.” dedi. Mourinho, yaşanan puan kaybının ardından olumsuz düşüncelere karşı olduğunu ifade etti.

Tüneldeki Gerilim

Son olarak Mourinho, maçın devre arasında tünelde yaşanan gerginliğe değinerek, “Sanki orada bir isyan varmış gibi kavga eden 200 kişi vardı. Hakeme vuran olmadı ama ortamı hayal edebilirsiniz.” açıklamasında bulundu. Polislerin sakin bir şekilde durumu yönettiğini de vurguladı.