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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Foti: "Turu Geçmeyi Hak Ettik"

Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 24'e adını yazdırdı. Salvatore Foti, turu geçtiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 02:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 02:10
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Foti: "Turu Geçmeyi Hak Ettik"

Foti, Fenerbahçe'nin Başarısını Değerlendirdi

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Salvatore Foti, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, 8 maçlık süreçte turu geçmeyi hak ettiklerini belirtti. Danimarka ekibi ile oynanan maçta 2-2 berabere kalarak gruptan yükselen Fenerbahçe, Zorlu bir deplasmana çıkmayı bildiklerini ifade eden Foti, "İlk yarıda çok etkiliydik ama son 20 metrede pas tercihleri hatalıydı," dedi.

İlk Yarı Performansı ve Zorluklar

Maçın ilk yarısını öne çıkaran Foti, "Az oyuncuyla geldik ama çok iyi bir ilk yarı geçirdik. Ancak en iyi olduğumuz bölümde gol yedik. Yine de takımımız çok iyi reaksiyon gösterdi," şeklinde konuştu. İkinci yarıda oyuncu değişikliği yapmanın zorlaştığını itiraf eden Foti, takımdaki uzun süredir oynamayan isimlerin sahada yer aldığını vurguladı.

Gelecek Hedefler ve Takım Yapılanması

Alınacak yeni transferlerin ilerleyen süreçte takıma büyük katkı sağlayacağına inanan Foti, "Yapacağımız transferler bize yardımcı olacak. Uzun vadeli düşünmeden, maç maç ilerlemek önemli," ifadelerini kullandı. 8 zorlu maçın ardından üst tura çıkmalarının kendileri için büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

Son Dakikalar ve Zor Anlar

Maçın son dakikalarının zorlu geçtiğini de belirten Foti, "Son anlarda çok zorlandık. Rakip beraberliği yakalayınca tüm dikkatlerimizi diğer maçlara vermek zorunda kaldık," dedi. Ancak, 2-2'nin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Taraftar Atmosferi ve Kendi Deneyimi

Son olarak, Göztepe ve Midtjylland maçları arasında hangisinden daha çok keyif aldığına yönelik soruya cevap veren Foti, "Göztepe maçında evimizdeki atmosfer daha güzeldi. Bu yüzden oradan daha fazla keyif aldım," ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

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