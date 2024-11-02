Fenerbahçe Trabzon'a Ulaştı

Fenerbahçe Trabzon'a Ayak Bastı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'dan özel bir uçuşla Trabzon Havalimanına iniş yaptı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Sarı-lacivertliler, havalimanından kamp yapacakları otele güvenlik önlemleri eşliğinde hareket etti. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği kafile, yoldaşlarının coşkusunu hissetmek için sabırsızlanıyordu.

Taraftarların Coşkusu

Otelin önüne gelen Fenerbahçe taraftarları, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak desteklerini sundular. Sarı-lacivertlilere olan bu destek, maç öncesi moral kaynağı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kafilesi Trabzon'a geldi. Sarı-lacivertli kafilede takımın teknik direktörü Jose Mourinho da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kafilesi Trabzon'a geldi. Sarı-lacivertli kafilede takımın teknik direktörü Jose Mourinho da yer aldı.