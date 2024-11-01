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Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşması için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:19
Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, 3 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekip, yoğun bir antrenman programı izliyor.

Isınma ve Koordinasyon Çalışmaları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başladı. Antrenmanın ilk kısmında oyuncular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarına odaklandı.

Taktik ve Bireysel Çalışmalar

Pasta organizasyonlarıyla devam eden idman, yoğun taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe'nin, yarın gerçekleştireceği son antrenmanla maç hazırlıkları tamamlanacak ve Trabzon'a hareket edilecek.

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