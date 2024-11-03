Fenerbahçe, Trabzonspor'u Deplasmanda 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Başarılı İlk Yarı Performansı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında % sevimli bir oyun sergiledi ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İlk Yarıda Zorlu Mücadele

Karşılaşmanın 1. dakikasında Nwakaeme, ceza alanı içinden vuruş yaparken, kaleci Livakovic üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti. 5. dakikada, Visca tarafından sağdan kullanılan köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Ozan Tufan’ın önüne düştü ama şutu az farkla auta gitti.

11. dakikada Visca tarafından yapılan sağdan ortada, Banza ile havadan topa yükselen Osayi-Samuel ters bir vuruş yaptı; kaleci Livakovic, sağ üst köşeden gelen topu güçlükle çıkardı. 13. dakikada, Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Visca, sert bir vuruş yaparak topu az farkla auta gönderdi.

Son Dakikalarda Gol Perdesi Açıldı

17. dakikada, Amrabat’ın sağdan ortasında kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi önledi. 22. dakikada, Fred’in ceza dışından sert şütü, yine Uğurcan tarafından kornere çelindi. 24. dakikada Tadic'in pasında En-Nesyri, uygun pozisyonda kaleci Uğurcan ile baş başa kaldı, ama fırsatı değerlendiremedi.

36. dakikada, Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında Ozan Tufan, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalmışken son anda Çağlar tehlikeyi önledi. 37. dakikada Visca'nın ortasında Okay Yokuşlu kafa vuruşunu yaptı, fakat top Livakovic’in ellerinde kaldı.

42. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hızlı gelişen konuk takımın atağında, sol çizgiden ceza alanına doğru ilerleyen En-Nesyri’nin yerden pasında, Fred, topu dokunarak filelere gönderdi ve skoru 0-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Saint-Maximin, ceza alanı dışından sert bir şutla kaleci Uğurcan Çakır’ı zorladı, ancak Uğurcan bu şutu da kurtardı.

İlk yarı sonucu Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 1-0 önde kapadı.