Fenerbahçe transfer müjdesini duyurdu: Mert Müldür sarı lacivertli oluyor

Fenerbahçe Kulübü, İtalyan milli takımı Sassuolo ile tecrübeli oyuncu Mert Müldür'ün takım kadrosuna transferi için prensipte anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulüp, İtalyan kulübü Sassuolo ve futbolcu ile uluslararası futbolcu Mert Müldür'ün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne kalıcı transferi için prensipte anlaşmaya vardı." ifadesi kaydedildi.





Açıklamada ayrıca Mert Müldür'un transferi tamamlamak için de kendisinin İstanbul'a davet edildiği ifade edildi.