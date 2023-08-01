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Fenerbahçe transfer müjdesini duyurdu: Mert Müldür sarı lacivertli oluyor

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Fenerbahçe transfer müjdesini duyurdu: Mert Müldür sarı lacivertli oluyor
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden son dakika bir transfer açıklaması yapıldı. Sassuolo ve Mert Müldür'ün Fenerbahçe'ye transferi için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü, İtalyan milli takımı Sassuolo ile tecrübeli oyuncu Mert Müldür'ün takım kadrosuna transferi için prensipte anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulüp, İtalyan kulübü Sassuolo ve futbolcu ile uluslararası futbolcu Mert Müldür'ün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne kalıcı transferi için prensipte anlaşmaya vardı." ifadesi kaydedildi.

Mert Müldür

Açıklamada ayrıca Mert Müldür'un transferi tamamlamak için de kendisinin İstanbul'a davet edildiği ifade edildi.

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