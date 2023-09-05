Fenerbahçe transfer teklifinde rekora koştu: Yıldızları geride bırakacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaparak milli araya girdi. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli takımda birçok önemli futbolcu adı geçiyordu, ancak öne çıkan isimlerden biri Braga'da forma giyen Al Musrati oldu. Fenerbahçe'nin Libyalı futbolcuya yapacağı teklif, kulüp rekorunu kırabilecek cinsten. Bu transfer gelişmeleri merakla bekleniyor. İşte detaylar...





FENERBAHÇE TRENDYOL SÜPER LİGDE ANKARAGÜCÜNÜ 1 - 0 MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe, son dakika haberlerindeki zaferle Süper Lig'de 3'te 3 yaparak milli araya lider olarak girdi. Bu zafer sonrası transfer çalışmalarına hız veren yönetim, özellikle orta saha takviyesine odaklandı.





Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda orta saha transferini tamamlamak isteyen sarı-lacivertli ekip, Braga forması giyen Al Musrati'yi gündemine aldı. Fenerbahçe, bu transfer için ciddi bir teklif hazırladı. Ajansspor'un haberine göre, Portekiz kulübüne 15 milyon euroyu aşkın bir teklif sunuldu, bonuslar da dâhil.

Al Musrati'nin Fenerbahçe formasını giyme isteğinin bu transferi kolaylaştırdığı ve Braga'nın teklifi değerlendirmeye aldığı belirtiliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i geride bırakarak kulüp tarihinin en pahalı transferini yapmış olacak.

Geçtiğimiz sezon Braga'da 41 resmi maça çıkan Al Musrati, 5 gol ve 2 asistle etkileyici bir performans sergiledi. Fenerbahçe yönetimi, bu transferle takımın orta saha gücünü artırmayı ve Süper Lig'deki liderliklerini sürdürmeyi hedefliyor. Transferin sonuçlanması ve oyuncunun sarı-lacivertli formayı giymesini bekleyen taraftarlar, kulüp tarihine geçecek bu büyük anı heyecanla bekliyorlar.