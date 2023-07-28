  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Fenerbahçe, Transferlerle İlgili Gerçeğe Aykırı Haberlere Şikayette Bulundu

Fenerbahçe, Transferlerle İlgili Gerçeğe Aykırı Haberlere Şikayette Bulundu

Yayınlanma:
Fenerbahçe, Transferlerle İlgili Gerçeğe Aykırı Haberlere Şikayette Bulundu
Fenerbahçe, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin SPK'ya yaptığı şikayetle, transferlerle ilgili gerçeğe aykırı haberlere karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Fenerbahçe, Transferlerle İlgili Gerçeğe Aykırı Haberlere Şikayette Bulundu

Fenerbahçe, yeni transferlerinin sözleşme şartları ile ilgili "gerçeğe aykırı haber" yapılmasına ilişkin Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin SPK'ya şikayette bulunduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz (HUDEFER), halka açık bir şirket olan Kulübümüzün, Futbol A Takımımız için gerçekleştirdiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden "bonservis ve yıllık ücret" gibi detaylarını açıkladığı transferlerimizin sözleşme şartları üzerinden gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar yaparak yatırımcıları manipüle ettiği tespit edilen toplam 8 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ilgili mevzuat uyarınca şikayet gerçekleştirmiştir.

HUDEFER tarafından tespit ve şikayet edilen ilgili şahıslar hakkındaki mevzuat ihlali iddiası Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk Müşavirliği tarafından dikkate alınarak kişiler hakkında idari soruşturma başlatılması kararı alınmış ve bu karar derneğimize tebliğ edilmiştir.

İlgili şahısların mevzuata aykırı eylemlerinin devam ettiği görülmekle, işbu ihlaller soruşturmaya dahil edilmesi amacıyla kuruma ayrıca bildirilmektedir. Hukuki süreç neticelendiğinde detaylı bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Spor
Taraftarların ağzı kulaklarında: Icardi'den ilk kare geldi
Taraftarların ağzı kulaklarında: Icardi'den ilk kare geldi
Martin Skrtel'in Türk Bayrağı Profil Fotoğrafı Tercihi
Martin Skrtel'in Türk Bayrağı Profil Fotoğrafı Tercihi
Yıldız Futbolcu David Silva Kariyerini Sonlandırdı
Yıldız Futbolcu David Silva Kariyerini Sonlandırdı
Fenerbahçe'den Zaha transferine zehir zemberek açıklama!
Fenerbahçe'den Zaha transferine zehir zemberek açıklama!
Galatasaraylıları heyecan bastı: Icardi sonunda yola çıkıyor
Galatasaraylıları heyecan bastı: Icardi sonunda yola çıkıyor
Galatasaray'da Muslera depremi: Kötü haber verildi
Galatasaray'da Muslera depremi: Kötü haber verildi
Takımı küme düşünce oteli terk etti: Yıldız isimden haber yok
Takımı küme düşünce oteli terk etti: Yıldız isimden haber yok