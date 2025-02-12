Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile Karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Mücadele, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve Karadağlı hakem Nikola Dabanovic tarafından yönetilecek.

Hakem ve VAR Detayları

Karşılaşmada Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Milos Boskovic görev alacak. Almanya'dan Pascal Müller VAR, Robert Schröder ise AVAR olarak bulunacak.

Açıklanacak Kadro ve Eksikler

Sarı-lacivertli ekip, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'daki rövanş maçı öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak. Ancak Fenerbahçe, bu önemli mücadelede 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku gibi isimler forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığını atlatan kaleci Dominik Livakovic de henüz hazır durumda değil.

Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun.

Play-off Yolu

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun en prestijli ikinci organizasyonunda oldukça zorlu rakiplerle karşılaştı. Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Hollanda'dan Twente, İngiltere'den Manchester United gibi ekiplerle mücadele eden sarı-lacivertliler, toplamda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle play-off aşamasına yükselmişti.

Rakip Anderlecht’in ise Macaristan, İspanya ve diğer ülkelerden gelen güçlü takımlarla 14 puan topladığı biliniyor. Fenerbahçe'nin bu mücadelede alacağı sonuç, rövanş için büyük bir avantaj sağlayabilir.