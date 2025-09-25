Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 3-1'lik Dinamo Zagreb Yenilgisiyle Başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne tatsız başlangıç yaptı

Maç özeti

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe, Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Ev sahibi ekip, 21. dakikada oluşan karambolde Dion Beljo'nun golüyle öne geçti. Çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, 25. dakikada Sebastian Szymanski ile skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Dinamo Zagreb, 50. dakikada yine Dion Beljo ile farkı yeniden açtı. Fenerbahçe, kalan sürede net pozisyonlara giremedi ve maçın son anlarında, 90+5. dakikada Mounsef Bakrar'ın golüyle sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlamış oldu. Sarı-lacivertliler, ligdeki ikinci maçında 2 Ekim'de sahasında Fransa'nın Nice takımıyla karşılaşacak.

Szymanski siftah yaptı

Sebastian Szymanski, bu sezon ilk golünü Dinamo Zagreb karşısında kaydetti. Takıma ilk katıldığı dönemde skorer bir performans sergileyen, sonrasında gol yollarında tutuk kalan Szymanski, bu sezon gol atmayı başaramamıştı. Dinamo Zagreb maçı öncesinde 7'si ilk 11'de 10 karşılaşmada görev alan Szymanski, Hırvatistan temsilcisi karşısında sezonun ilk golünü attı.

Pozisyon değişiklikleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçta oyuncuları farklı pozisyonlarda değerlendirdi. Tedesco, stoper Çağlar Söyüncü'yü sağ bekte, sağ bek Nelson Semedo'yu ise orta alanda görevlendirdi. Çağlar'ı 59. dakikada oyundan alan Tedesco, yerine Fred'i soktu ve Semedo'yu kendi pozisyonuna çekti.

Seyirci ve atmosfer

Müsabakayı 13 bin 926 biletli seyirci takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.