Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb Deplasmanında Başlıyor

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarına yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb deplasmanında başlıyor. Mücadele Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak; dördüncü hakemlik görevini ise Thomas Leonard üstlenecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğu

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu'ndan başlayan Fenerbahçe, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek play-off turuna yükseldi. Play-off'ta Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibine elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasında Zagreb'de başlayacak takım, deplasmandan galibiyetle dönerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Form durumu

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi Dinamo Zagreb ise Hırvatistan liginde bu sezon 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Dinamo Zagreb ile 3. randevu

Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb, resmi maçlarda üçüncü kez karşılaşacak. İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaşmıştı. Söz konusu sezonda Hırvatistan'daki maç ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlanmış; Kadıköy'deki karşılaşma ise 0-0 bitmişti. O sezon Dinamo Zagreb grup lideri, Fenerbahçe ise 2. sırada yer almıştı.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde yer alan oyuncular: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun.