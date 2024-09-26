Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Galibiyetini Aldı
Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Belçikalı rakibi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Maçın Özeti
Ülker Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, ilk 20 dakikada 3 net gol fırsatı yakaladı ancak bunları değerlendiremedi. Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda rakip sahada baskı kuran Fenerbahçe, pozisyon bulmakta zorlanırken, Union Saint-Gilloise 74. dakikada 10 kişi kalınca rahatladı. 82. dakikada Christian Burgess'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Fakat son dakikalarda Bright Osayi-Samuel kırmızı kartla oyundan çıkarıldı ve penaltıya sebebiyet verdi. 90+2. dakikada penaltı atışında Dominik Livakovic, mükemmel bir kurtarış yaparak kaleyi korudu. Son olarak, 90+3. dakikada konuk ekip Ross Sykes ile gol bulsada, Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.
Öne Çıkan Performanslar
- Çağlar Söyüncü, bu sezonki ilk golünü attı ve takımına önemli bir katkı sağladı.
- Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, taraftarların tepkisini topladı ve 65. dakikada oyundan alındı.
- Ayrıca, Ergin Ataman aleyhine tezahürat eden taraftarlar, karşılaşmanın son dakikalarında dikkat çekti.
- Livakovic, son dakikalarda yaptığı penaltı kurtarışı ile büyük takdir topladı.
Bir Sonraki Maç
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü Twente ile deplasmanda karşılaşacak.