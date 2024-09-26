Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Galibiyetini Aldı

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Belçikalı rakibi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Maçın Özeti

Ülker Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, ilk 20 dakikada 3 net gol fırsatı yakaladı ancak bunları değerlendiremedi. Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakip sahada baskı kuran Fenerbahçe, pozisyon bulmakta zorlanırken, Union Saint-Gilloise 74. dakikada 10 kişi kalınca rahatladı. 82. dakikada Christian Burgess'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Fakat son dakikalarda Bright Osayi-Samuel kırmızı kartla oyundan çıkarıldı ve penaltıya sebebiyet verdi. 90+2. dakikada penaltı atışında Dominik Livakovic, mükemmel bir kurtarış yaparak kaleyi korudu. Son olarak, 90+3. dakikada konuk ekip Ross Sykes ile gol bulsada, Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

Öne Çıkan Performanslar

Çağlar Söyüncü , bu sezonki ilk golünü attı ve takımına önemli bir katkı sağladı.

, bu sezonki ilk golünü attı ve takımına önemli bir katkı sağladı. Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür , taraftarların tepkisini topladı ve 65. dakikada oyundan alındı.

, taraftarların tepkisini topladı ve 65. dakikada oyundan alındı. Ayrıca, Ergin Ataman aleyhine tezahürat eden taraftarlar, karşılaşmanın son dakikalarında dikkat çekti.

aleyhine tezahürat eden taraftarlar, karşılaşmanın son dakikalarında dikkat çekti. Livakovic, son dakikalarda yaptığı penaltı kurtarışı ile büyük takdir topladı.

Bir Sonraki Maç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü Twente ile deplasmanda karşılaşacak.