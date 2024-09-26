DOLAR
34,14 -0,03%
EURO
38,23 -0,59%
ALTIN
2.935,14 -0,62%
BITCOIN
2.222.572,02 -2,6%

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 22:06
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Galibiyetini Aldı

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Belçikalı rakibi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Maçın Özeti

Ülker Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, ilk 20 dakikada 3 net gol fırsatı yakaladı ancak bunları değerlendiremedi. Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakip sahada baskı kuran Fenerbahçe, pozisyon bulmakta zorlanırken, Union Saint-Gilloise 74. dakikada 10 kişi kalınca rahatladı. 82. dakikada Christian Burgess'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Fakat son dakikalarda Bright Osayi-Samuel kırmızı kartla oyundan çıkarıldı ve penaltıya sebebiyet verdi. 90+2. dakikada penaltı atışında Dominik Livakovic, mükemmel bir kurtarış yaparak kaleyi korudu. Son olarak, 90+3. dakikada konuk ekip Ross Sykes ile gol bulsada, Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

Öne Çıkan Performanslar

  • Çağlar Söyüncü, bu sezonki ilk golünü attı ve takımına önemli bir katkı sağladı.
  • Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, taraftarların tepkisini topladı ve 65. dakikada oyundan alındı.
  • Ayrıca, Ergin Ataman aleyhine tezahürat eden taraftarlar, karşılaşmanın son dakikalarında dikkat çekti.
  • Livakovic, son dakikalarda yaptığı penaltı kurtarışı ile büyük takdir topladı.

Bir Sonraki Maç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ajax-Beşiktaş Maçının Öne Çıkan Notları
2
Gaziantep FK, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
3
Fenerbahçe'de Mourinho'dan Maç Sonrası Açıklamalar
4
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başladı
5
Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi
6
Hentbol Süper Lig 4. Hafta Sonuçları Açıklandı

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!