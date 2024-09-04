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Fenerbahçe UEFA Kadrosunu Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA kadrosunun tamamlandığını açıkladı. Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, transfer süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 19:00
Fenerbahçe UEFA Kadrosunu Tamamladı

Fenerbahçe UEFA Kadrosunu Resmen Açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, UEFA kadrosunun tamamlandığını duyurdu. Kulüp Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, futbol takımının UEFA kadrosunun belirlendiğini ifade etti.

Konuşmasında Transfer Sürecine Değindi

Kızılhan, transfer süreciyle ilgili bilgiler paylaşarak, "Bugün itibarıyla, sezon başında belirlediğimiz yol haritamız doğrultusunda, futbol takımımıza gerekli takviyeleri en doğru şekilde gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

Gelecek Hedefleri ve Transfer Çalışmaları

Sarı-lacivertli kulübün UEFA kadrosunun tamamlandığına dikkat çeken Kızılhan, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Fenerbahçe’nin doğası ve hedefleri gereği, transfer çalışmalarımız durmaksızın sürmektedir. Kadromuzu güçlendirmek ve alternatif oyuncular eklemek amacıyla potansiyeli olan genç futbolcular için de girişimlerimiz bulunmaktadır," ifadelerini kullandı.

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