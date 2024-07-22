Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, Sezonun İlk Maçında Avantaj Peşinde

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayağında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak.

Müsabakanın Detayları

Thun Stadı'nda gerçekleşecek bu heyecan dolu mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak. Maçın hakemi olarak Tiago Martins atanırken, yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro üstlenecek.

Yeni Sezonun Hedefleri

Geçen sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yeni bir sayfa açıyor. Mourinho, 2024-2025 sezonunda ilk resmi maçına başlayacak.

Yeni Transferler, İlk Maç İçin Hazır

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde renklerine kattığı oyuncular, Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi mücadelede sahne almayı hedefliyor. Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Cenk Tosun, UEFA kadrosuna dahil edilmesi durumunda sahada yer alacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Lugano'ya karşı sahaya çıkması beklenen ilk 11 şöyle:

Dominik Livakovic

Bright Osayi-Samuel

Çağlar Söyüncü

Alexander Djiku

Jayden Oosterwolde

Bartuğ Elmaz

Fred

Dusan Tadic

Sebastian Szymanski

Allan Saint-Maximin

Edin Dzeko

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de gerçekleştirilecek.