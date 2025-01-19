Fenerbahçe ve Adana Demirspor Maçında Kadro Değişiklikleri

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynadığı maçta kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Teknik direktör Mourinho, bazı isimleri yedek bıraktı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 19:11
Fenerbahçe ve Adana Demirspor Maçında Kadro Değişiklikleri

Fenerbahçe ve Adana Demirspor Maç Notları

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 kadro değişikliği ile sahaya çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho, son maça göre önemli isimleri yedek kulübesine alarak yeni bir strateji benimsedi.

Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor maçına şu 11'le başladı: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Fred Rodrigues, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Youssef En-Nesyri, Levent Mercan, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın.

Yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Dusan Tadic ve Cenk Tosun yer aldı.

Değişikliklerin Sebepleri

Jose Mourinho, geçen hafta oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçında çıkan sakatlık nedeniyle kaleye İrfan Can Eğribayat’ı aldı. Ayrıca, sakatlanan Dominik Livakovic’in yerine onu tercih eden Mourinho, Çağlar Söyüncü ve Dusan Tadic’i de yedek kulübesine alarak yeni isimlere şans verdi.

Adana Demirspor'da Değişiklikler

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligde son oynadıkları ve Gaziantep FK karşısında aldıkları 1-0’lık mağlubiyetin ardından kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Takım, Fenerbahçe karşısında Deniz Eren Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Barası ve Nabil Alioui ile sahaya çıktı.

Yedek kulübesinde ise Murat Eser, Vedat Karakuş, Abat Aimbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak ve Kadir Karayiğit bulunuyordu.

Taraftar Desteği

Fenerbahçe taraftarı, statta kendilerine ayrılan yeri doldurarak takımlarını destekledi. Adana Demirspor taraftarları ise önceki maçlara kıyasla bu karşılaşmaya daha fazla ilgi göstererek, maç öncesi büyük bir pankart açtı: "Görün, Duyun, Bilin! Demirspor'u karanlığa gömmeyin". Ayrıca, Adana Demirspo futbolcuları, seremoniye "Bir ailede büyümek her çocuğun hakkıdır. Haydi Adana koruyucu aile olalım" yazılı pankart ile çıktı.

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