Fenerbahçe ve Anderlecht Arasında Gol Dolu İlk Yarı: 1-1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Anderlecht ile 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 00:13
Fenerbahçe ve Anderlecht Arasında Gol Dolu İlk Yarı: 1-1

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında, Belçika'nın Anderlecht takımı ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlk Yarının Golleri

Karşılaşmada ilk gol, 4. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Hey'in savunmadaki hatalı kısa pasında, Dzeko ceza sahasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı En-Nesyri'ye aktardı. Faslı santrfor, topu boş kaleye göndererek durumu 0-1 yaptı.

Maçın 19. dakikasında ise Anderlecht, beraberlik golünü buldu. Skriniar'ın kaleciye yaptığı hatalı geri pasında, İrfan Can Eğribayat topu ıskaladı ve Vazquez bu fırsatı değerlendirerek boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

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