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Fenerbahçe ve Galatasaray: 401. Derbi Mücadelesi

İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'de 401. kez karşı karşıya geliyor. Hikaye, tarihin derinliklerine uzanıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:00
Fenerbahçe ve Galatasaray: 401. Derbi Mücadelesi

Fenerbahçe-Galatasaray Rekabeti: 401. Randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın çok özel bir derbiye ev sahipliği yapacak ve bu karşılaşma, tarihteki 401. randevu olacak. İki ekip arasındaki ezeli rekabet, 17 Ocak 1909'da yapılan ilk maçla başlamıştı, o karşılaşmayı Galatasaray 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Rakiplerin İstatistikleri

Fenerbahçe, 400 maçta 149 galibiyetle öne çıkarken, Galatasaray 128 maç kazanabildi (bir kez hükmen). Tarafların eşitliği ise 123 maçta sağlandı. Gol istatistiklerinde de sarı-lacivertliler 541 gol atarken, sarı-kırmızılı ekip 497 golle karşılık vermiştir.

Süper Lig Performansları

İki takım, Süper Lig tarihinde toplam 134 kez karşılaştı. Fenerbahçe, bu maçlarda 53 galibiyet alarak rakibine karşı avantaj sağladı. Galatasaray ise 37 kez galip geldi. 44 karşılaşmada ise taraflar arasında berabere sonuçlandı.

Son 10 Maçın Durumu

Rekabetin geçmişine bakıldığında, son 10 derbide Galatasaray 5 (bir kez hükmen), Fenerbahçe ise 3 galibiyet elde etti. Son 10 karşılaşmada toplam 12 gol atan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ise yalnızca 6 gol atabildi.

Galatasaray, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında, Fenerbahçe karşısında ilk dakikada öne geçtiği mücadeleyi sahadan çekilme nedeniyle 3-0 hükmen kazanmıştı.

Son Maçlar

Aşağıda taraflar arasındaki son 10 maç ve sonuçları yer almaktadır:

  • 23.02.2020 - Ülker - Süper Lig 3-1 (GS-FB)
  • 27.09.2020 - Türk Telekom - Süper Lig 0-0 (GS-FB)
  • 06.02.2021 - Ülker - Süper Lig 1-0 (GS-FB)
  • 21.11.2021 - Nef - Süper Lig 1-2 (GS-FB)
  • 10.04.2022 - Ülker - Süper Lig 0-2 (GS-FB)
  • 08.01.2023 - Ülker - Süper Lig 3-0 (GS-FB)
  • 04.06.2023 - Nef - Süper Lig 3-0 (GS-FB)
  • 24.12.2023 - Ülker - Süper Lig 0-0 (GS-FB)
  • 07.04.2024 - Şanlıurfa - TFF Süper Kupa 3-0 (Hükmen) (GS-FB)
  • 19.05.2024 - Rams Park - Süper Lig 0-1 (GS-FB)

Bu derbinin heyecanı ise, futbolseverler arasında hiçbir zaman kaybolmayacak bir tutku olmaya devam ediyor.

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