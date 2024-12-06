Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na Katılmayacağı İddiası

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'dan Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almayacağına dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Otyakmaz, "Böyle bir niyet varsa, gerekli diyaloglarla durumun rayına oturacağını düşünüyorum." dedi.

Kura Çekimi ve TFF'nin Açıkladıkları

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Otyakmaz, kupanın Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Ayrıca, bu iddialar hakkında önceden net bir bilgisi olmadığını belirtti.

Otyakmaz, “Ben de biraz önce öğrendim. O yüzden net bir fikrim yok. Yukarıya çıkınca konuşacağız.” diyerek, konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda detayların netleşeceğini vurguladı.

Lig Yarışının Zorluğu ve Kupa Motivasyonu

Lig yarışmasının uzun ve meşakkatli olduğunu aktaran Otyakmaz, “Kupanın lig mücadelesine göre daha kısa yol olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı. Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur kuralarını çektiklerini hatırlatarak, aynı şehirlerin takımlarının 4 maçta karşı karşıya geleceğini ve bunun bazı takımlar tarafında şimdiye göre avantaj sağladığını belirtti. “Kura azizliği oldu diyebilirim. Onlar adına da iyi olmuştur. En azından kış aylarında seyahatten kurtuldular.” dedi.

Son olarak, bu turun ardından takımların grup maçlarında karşılaşacağını hatırlatan Otyakmaz, “Turu geçen 19 takımın haricinde Avrupa kupalarına katılan 5 takımla birlikte 24 takımlı, Avrupa kupalarındaki gibi bir lig olacak. İlk kez deneniyor ama heyecanlı bir durum olacaktır.” açıklamasında bulundu.