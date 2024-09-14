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Fenerbahçe ve Kasımpaşa Süper Lig'de 43. Randevuda

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 5. haftada karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin rakibi üzerindeki galibiyet oranı dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:12
Fenerbahçe ve Kasımpaşa Süper Lig'de 43. Randevuda

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Tarihi Rekabeti

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu, iki takımın lig tarihinde 43. randevusu olacak.

Maçların Genel Görünümü

Bugüne kadar oynanan 42 lig karşılaşmasında, Fenerbahçe 34 galibiyetle büyük bir üstünlük kurarken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise yalnızca 4 kez galibiyet sevinci yaşadı. Fenerbahçe bu eşleşmelerde toplam 106 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

Deplasmandaki Karşılaşmalar

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne dek 20 kez deplasmanda mücadele etti. Bu maçların 18'inde sarı-lacivertli ekip kazanırken, Kasımpaşa 2 kez galip gelmeyi başardı. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda hiçbir zaman beraberlik yaşanmadı. Fenerbahçe'nin 55 golüne karşılık lacivert-beyazlı rakibi 16 gol attı.

En Farklı Galibiyetler

İki takım arasındaki en büyük fark, 6-0'lık Fenerbahçe galibiyetiyle kaydedildi. 2022-2023 sezonunda, sarı-lacivertli ekip bu sonuçla öne geçti. Kasımpaşa'nın ise rakibi üzerinde ki en büyük zaferi 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'nin seyircisiz oynadığı maçı 3-1 kazanmasıyla oldu.

Son 10 Maçta Fenerbahçe’nin Üstünlüğü

İki takım arasında oynanan son 10 lig karşılaşmasında Fenerbahçe, 9 galibiyet alırken, Kasımpaşa yalnızca 1 kez zaferle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe bu süreçte rakip filelere tam 28 gol bırakırken, kalelerinde 10 gol gördü.

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