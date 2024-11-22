Fenerbahçe ve Kayserispor'un 47. Randevusu: Sarı-Lacivertlilerin Üstünlüğü Sürüyor

Fenerbahçe ve Kayserispor 47. Kez Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın, Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 47. defa karşı karşıya gelecek. Öncesinde gerçekleştirilen 46 maçta, sarı-lacivertlilerin rakibine karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

Maç Tarihi ve İstatistikler

Fenerbahçe, daha önce oynanan karşılaşmalarda 29 galibiyet elde ederken, 9 kez beraberlik yaşadı. Kayserispor ise sadece 8 maçta rakibini mağlup edebildi. Bu süreçte Fenerbahçe, toplamda 101 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

Kayseri'deki 24. Randevu

Takımlar, Kayseri’de 24. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe, 11 galibiyet kazanırken, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Ayrıca, Fenerbahçe bu maçlarda toplamda 37 gol attı, ev sahibi Kayserispor ise 23 golle karşılık verdi.

Tarihe Geçen Sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde kaydettiği en farklı galibiyetlerden ikisini Kayserispor'a karşı aldı. 1994-1995 sezonunda İzmir'de oynanan maçta 8-1 ve 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki karşılaşmada ise 7-0’lık sonuçlar tarihe geçti. Öte yandan, geçen sezon Kayserispor ile oynadığı iki maçta da galibiyet elde eden Fenerbahçe, Kayseri’de 4-3, İstanbul'da ise 3-0 skorlarıyla rakibine üstünlük sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.