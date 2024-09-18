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Fenerbahçe ve Kiğılı'dan Güçlü İş Birliği

Fenerbahçe, Kiğılı ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasıyla futbol, basketbol ve voleybol takımlarının resmi giyim sponsoru oldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:18
Fenerbahçe ve Kiğılı'dan Güçlü İş Birliği

Fenerbahçe'nin Resmi Giyim Sponsoru Kiğılı Oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kiğılı ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma kapsamında Kiğılı, Fenerbahçe'nin futbol, basketbol ve voleybol takımlarının resmi giyim sponsoru olarak görev yapacak.

İmza Töreni Ülker Stadyumu'nda Gerçekleşti

Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Kiğılı CEO'su Sena Suerdem ve çok sayıda davetli katıldı. Eski Fenerbahçe Başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da organizasyona iştirak etti.

Burak Çağlan Kızılhan: "Bu Bir Gönül Birliği"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, konuşmasında iki önemli markanın iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kiğılı, uluslararası arenada kendine yer edinmiş, kaliteyi ve şıklığı moda dünyasında önemli bir yere getiren bir marka. Bu birliktelik, spor ve modanın uyumunu ortaya koyacak. Sporcularımız, sahada ve saha dışında Fenerbahçemizi zarafetle temsil edecek." dedi.

Kiğılı CEO'su Sena Suerdem: "Gönül Bağı Taşıyoruz"

Kiğılı Üst Yöneticisi Sena Suerdem anlaşmanın gönül bağı taşıdığını vurgulayarak, "Burada olmak benim için gurur verici. 86 yıllık bir marka olarak, Fenerbahçe'nin tüm takımlarına özel, rahatlıkla esneyen ve kırışmayan kumaşlarla bir koleksiyon tasarladık." şeklinde konuştu.

Abdullah Kiğılı: "Fenerbahçe, Hayatımın Bir Parçası"

Anlaşmanın ardından Abdullah Kiğılı, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Fenerbahçe, hayatımın önemli bir parçası. 1977’den beri bu kulübün bir üyesiyim ve onunla doğup büyüdüm." ifadelerini kullandı.

Tören, sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağ 3), Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem (sol 4) ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da (sağ 4) izleyenler arasında yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağ 3), Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem (sol 4) ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da (sağ 4) izleyenler arasında yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağ 3), Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem (sol 4) ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da (sağ 4) izleyenler arasında yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağ 3), Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem (sol 4) ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da (sağ 4) izleyenler arasında yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağ 3), Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem (sol 4) ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da (sağ 4) izleyenler arasında yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağ 3), Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem (sol 4) ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da (sağ 4) izleyenler arasında yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağ 3), Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem (sol 4) ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da (sağ 4) izleyenler arasında yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağ 3), Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem (sol 4) ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da (sağ 4) izleyenler arasında yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağ 3), Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem (sol 4) ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da (sağ 4) izleyenler arasında yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağ 3), Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem (sol 4) ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da (sağ 4) izleyenler arasında yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağ 3), Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem (sol 4) ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da (sağ 4) izleyenler arasında yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağ 3), Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem (sol 4) ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da (sağ 4) izleyenler arasında yerini aldı.

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